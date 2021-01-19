Проект призван усовершенствовать горную подготовку в ВСУ, предоставить будущим инструкторам альпинистского дела необходимые знания и навыки для дальнейшей подготовки военнослужащих.

В Вооруженных силах Украины начался пилотный курс горной подготовки военнослужащих.

Читайте такжеВ 2021 году Минобороны будет закупать бронежилеты, соответствующие стандартам НАТООб этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

"Этот проект призван усовершенствовать горную подготовку в Вооруженных силах Украины, предоставить будущим инструкторам альпинистского дела необходимые знания и навыки для дальнейшей подготовки военнослужащих подразделений. Курс проводится совместно с Федерацией альпинизма и скалолазания Украины и состоит из зимнего и летнего блока. Участие в нем примут военнослужащие учебных центров и воинских частей Сухопутных войск, десантно-штурмовых войск, морской пехоты и курсанты выпускных курсов высших военных учебных заведений ВС Украины", - говорится в сообщении.

Во время зимнего курса, в частности, предполагается длительный пеший марш по горной местности, восхождение на вершины по категорийным альпинистским маршрутам, проведение занятий по лавинной безопасности, организации страховки и самостраховки, транспортировке условно пострадавшего на большие дистанции и т.д. Также военнослужащие проведут ночлег в снежной пещере (иглу) на высоте 1400 метров.

Участники курса разделены на группы, для каждой из которых активная фаза подготовки продлится четыре дня. За это время военнослужащие пройдут всего около 60 километров с перепадами высот более 1200 метров, из которых не менее 25% дистанции будут преодолевать в темное время суток и совершат восхождение на самую высокую вершину Украины - гору Говерла.

Ожидается, что участие в пилотном проекте примут около 100 военнослужащих ВС Украины.

На апрель-май этого года запланирован летний недельный курс в одном из скальных районов Украины. После его завершения и сдачи экзаменов участники курса получат удостоверение и нагрудный значок «Альпинист Украины».

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Автор: Леся Лещенко