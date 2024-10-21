К собеседованиям с претендентами на должность были привлечены представители посольств США, Великобритании и ФРГ.

Наблюдательный совет Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" назначил на должность генерального директора Олега Гуляка.

Как сообщила пресс-служба общества, этому предшествовали поиск и оценка кандидатов, которые проводило украинское представительство Odgers Berndtson - международной компании, специализирующейся на подборе руководителей высшего звена.

Отмечается, что на должность руководителя "Укроборонпрома" претендовало более 20 человек, из которых в шорт-лист попали три кандидата. С ними наблюдательный совет провел финальное собеседование и определился с кандидатурой. К собеседованиям с претендентами из шорт-листа были привлечены представители посольств США, Великобритании и ФРГ.

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Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин отметил, что Олег Гуляк хорошо знает насущные потребности войска и является опытным руководителем.

Председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" Давид Ломджария отметил, что важно то, что крупнейшую государственную оборонную компанию возглавил человек, который имеет опыт работы в Министерстве обороны Украины и руководителя направления логистики ВСУ.

Олег Гуляк - что известно

Олег Гуляк родился в 1972 году в Николаевской области. Имеет звание генерал-майора. С 2017 по 2018 годы занимал должность заместителя командующего силами антитеррористической операции. Был Командующим Сил логистики Вооруженных Сил Украины с 2021 по 2024 годы.

С 1 июля 2024 года занимал должность советника генерального директора по вопросам военного сотрудничества "Укроборонпрома", с 5 сентября стал и.о. генерального директора концерна.

Укроборонпром - последние новости

В этом году компания "Укроборонпром" впервые вошла в список 50 лучших оборонных компаний мира по рейтингу Defense News. По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, в прошлом году "Укроборонпром" занимал 65 место, а в этом году поднялся сразу на 16 ступенек, до 49 места.

В июне в "Укроборонпроме" сообщали, что Украина запустила в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны.

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