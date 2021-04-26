В ВМС сообщают, что артиллеристы тренировались выполнять задания в условиях ведения боевых действий при обороне морского побережья.

Артиллеристы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) в Одесской и Николаевской провели учения по прикрытию Черноморского побережья от высадки условного вражеского десанта.

Читайте такжеВСУ показали условное уничтожение врага под Крымом (видео)Об этом сообщает служба по связям с общественностью командования Военно-морских сил ВСУ в Facebook.

«В Одесской и Николаевской областях подразделения отдельной артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Алексея Алмазова командования морской пехоты ВМС ВСУ провели тактико-специальные занятия по приведению подразделений в боевую готовность», - говорится в сообщении.

В ВМС сообщают, что артиллеристы тренировались выполнять задания в условиях ведения боевых действий при обороне морского побережья.

В частности, во время проведения полевой выучки военнослужащие совершенствовали практические навыки по организации взаимодействия, тренировались действовать по установленному сигналу, осуществляли марш в определенные районы, проводили подготовку к огневому поражения целей, осуществляли межпозиционные перемещения, а также отрабатывали специальные нормативы.

Кроме того, артиллеристы отработали вопросы выбора, подготовки, занятия основной и запасных огневых позиций, их оборудования и маскировки.

«Подобные учения позволяют наладить эффективное взаимодействие и в случае необходимости успешно выполнить поставленные задачи по нанесению огневого поражения и не допустить высадки морского десанта противником на нашем побережье», - отметили в ВМС.

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Автор: Константин Гончаров