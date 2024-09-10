В росСМИ также похвалились, что страна-агрессор сфокусировалась на системах защиты своих дронов и других автономных систем.

Российские войска активно используют в Курской области дроны с оптоволокном. Вероятно, эти БПЛА являются "реинкарнацией" из 70-х годов прошлого века.

"Именно связь определяет применение беспилотников на том или ином участке фронта в зоне проведения специальной военной операции. Это касается и бортовых систем, наземных, систем ретрансляции и, в том числе, развитии систем спутниковой связи. Мы видим активное применение на курском направлении дронов с оптоволокном", – цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС одного из специалистов.

В росСМИ также похвалились, что страна-агрессор сфокусировалась на системах защиты своих дронов и других автономных систем. Помимо этого, в Москве хотят развивать и системы РЭБ.

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"Последнее время мы видим активную борьбу дронов между собой, это и захваты, тараны, в том числе и дронов-разведчиков самолетного типа FPV-дронами. Это направление необходимо тщательно изучать и прорабатывать, создавать системы защиты беспилотников от других беспилотников, будь то РЭБ, активное поражение, засвет, матрица дронов-перехватчиков или сопровождение дронов другими дронами для защиты", – добавил собеседник пропагандистов.

Курская операция ВСУ: вы могли это пропустить

Уже более месяца продолжается операция Сил обороны Украины на территории Курской области РФ. За это время украинские военные взяли под контроль свыше 1200 квадратных километров вражеской территории.

Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что российское командование не игнорирует ситуацию в Курской области и уже перебросило туда те войска, которые должны были отправить на Покровское направление. По его словам, сейчас Россия не способна вести активные наступательные действия на нескольких направлениях.

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