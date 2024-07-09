Смит заверила, что президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "почувствует устойчивую преданность Украине" со стороны НАТО.

Посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Украину на саммите НАТО в Вашингтоне ждут позитивные новости по противовоздушной обороне, в частности систем Patriot.

"Будут свежие новости по ПВО. Украинцы в апреле попросили у НАТО семь систем Patriot. И мы имеем очень положительный ответ по этому поводу, который поступит в ближайшие дни", - сказала она во время онлайн-дискуссии Foreign Policy "НАТО в новой эре", пишет "Голос Америки".

Смит рассказала, что в Вашингтоне "будет большая неделя" и призвала следить за "конкретными объявлениями, которые будут поступать для Украины, для союзников по НАТО, новостями об оборонном производстве, об устойчивости, о кибербезопасности".

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Она заверила, что президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "почувствует устойчивую преданность Украине" со стороны НАТО.

"У нас будет финансовое обязательство, согласно которому и Украина, и Москва очень четко поймут, что мы, трансатлантические партнеры, никуда не отступим. Как вы знаете, Путин предполагал, что мы все отвернемся. Нас это не отвлекает. Мы сосредоточены на вопросе Украины и собираемся придерживаться выбранного курса, поэтому следите за объявлениями финансовых обязательств", - пояснила Смит.

Она отметила, что во время саммита для Украины подготовят "мост к членству".

"Что это означает? Это означает, что альянс объявит о том, что он возьмет на себя роль координатора помощи, которая поступает в Украину, а также обучение украинских сил, которое мы все сейчас проводим", - рассказала посолка.

По ее словам, НАТО планирует назначить нового высокого представителя в Киеве, "который поможет руководить работой, которую НАТО проводит с украинцами относительно таких вещей, как модернизация, совместимость, стандартизация".

Она подтвердила, что "альянс не предоставит Украине приглашение присоединиться сейчас, в июле 2024 года. Однако, Смит отметила, что саммит в Вашингтоне позволит продемонстрировать членам альянса поддержку альянса со стороны США, которая, по ее словам, является двухпартийной.

Системы Patriot для Украины

Нидерланды вместе с партнерами предоставят Украине дополнительный зенитно-ракетный комплекс Patriot для усиления противовоздушной обороны. Об этом сообщили министры обороны и иностранных дел этой страны Рубен Брекельманс и Каспаро Вельдкамп в Киеве на совместном брифинге с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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