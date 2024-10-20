В последние дни удары наносились либо дронам-камикадзе, либо зенитными ракетами от комплекса С-300.

Россия прекратила обстреливать Украину ракетами. Это указывает на подготовку к новому масштабному обстрелу украинской энергетики, или на дефицит ракет, пишет немецкое издание ZDF.

"Больше недели Россия атаковала Украину только беспилотниками-камикадзе и изредка некоторыми зенитными ракетами С-300, работавшими в режиме земля-земля. При этом не было выпущено ни одной крылатой или баллистической ракеты", - отмечают аналитики Кристиан Меллинг и Андраш Рач.

Первое возможное объяснение, которое они предлагают: в России сокращается производство новых крылатых и баллистических ракет, что приводит к исчерпанию существующих запасов. Другая возможная причина: Россия накапливает ракеты, готовясь нанести большой концентрированный удар по Украине, вероятно, нацеленный на энергетическую инфраструктуру.

Видео дня

"С началом отопительного сезона такой удар становится все более удобным с российской точки зрения", - отмечают аналитики.

Россия готовится к новому массированному обстрелу энергетики

Как писал УНИАН, последний массированный обстрел украинской энергетики Россия осуществила почти два месяца назад - 26 августа. Тогда россияне за один день использовали 127 ракет различных типов и 109 ударных дронов.

Военный обозреватель Денис Попович считает, что сейчас Россия как раз готовится к новому такому обстрелу. С этой целью агрессор в частности запускает ударные БПЛА - чтобы разведать расположение украинской системы ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: