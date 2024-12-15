Основное преимущество AMX-10RC - это скорость и маневренность.

Уже более полутора лет Силы обороны Украины эксплуатируют на поле боя французский колесный танк AMX-10 RC. По словам военных, главным преимуществом этой машины является скорость и маневренность, информирует Defense Express.

"Быстро приехали, отработали и покинули огневую позицию, спрятались", - рассказал командир машины с позывным "Рапира".

Военные обнародовали видео, на котором машине надо было как можно быстрее покинуть позицию, которую атаковал FPV-дрон россиян.

По словам военного, скорострельность AMX-10RC зависит от заряжающего, но в целом на выстрел нужно около 6 секунд, за 60-70 секунд можно сделать до 11-12 выстрелов:

"Если надо быстро, по большому количеству пехоты, которая наступает, отработать, то можно это сделать".

Военный подчеркнул, что AMX-10RC - довольно точная машина при условии корректировки огня разведывательными дронами.

"С самого начала своей службы работаю на этом танке. Это очень хорошая машина, которая дает очень хорошие результаты по поражению", - говорит "Рапира".

Издание отмечает, что на поле боя AMX-10RC наши военные применяют для стрельбы с закрытых позиций, для этого используют дополнительные приборы.

Колесный танк AMX-10 RC

В начале 2023 года стало известно, что Франция в рамках оборонной помощи планирует передать Украине танки AMX-10RC. В марте того же года министр вооруженных сил этой страны Себастьян Лекорню проинформировал, что первая партия была отправлена Украине, при этом некоторые машины уже прибыли на передовую.

В ноябре 2023 года Украина получила 40 французских бронемашин AMX-10RC. Эти специализированные машины часто ошибочно принимают за танки, хотя на самом деле они предназначены для использования в качестве машин огневой поддержки.

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