Эти укрепленные машины, предназначенные для разведки и боя, недавно были доставлены из Франции.

37-я отдельная бригада морской пехоты Украины получила в свое распоряжение 40 французских колесных боевых разведывательных машин AMX-10RC. Эти укрепленные машины, предназначенные для разведки и боя, недавно были доставлены из Франции.

Как пишет издание Bulgarianmilitary, первоначальное применение AMX-10RC на украинской земле было не слишком удачным из-за несовершенного тактического исполнения при их развертывании. В результате этого неудачного наступления четыре машины были потеряны, одна из которых была захвачена российскими войсками. Следовательно, эти французские боевые машины были отодвинуты на вторую линию. Однако через несколько недель начали появляться доказательства их повторного применения, особенно в виде операций с закрытыми огневыми позициями.

"С режимом тренировок солдат 37-й отдельной бригады морской пехоты можно ознакомиться на прилагаемом видеоролике, посвященном французской механизированной технике. Эти специализированные машины часто ошибочно принимают за танки, хотя на самом деле они предназначены для использования в качестве машин огневой поддержки", - сказано в материале.

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Военная помощь от Франции - использование AMX-10RC

Весной в Украину прибыла первая партия AMX-10RC, обещанных Францией в начале января 2023 года, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, отметив, что некоторые из них уже отправились на линию фронт.

Во время первых полутора часов контрнаступленя россияне обстреливали подразделения 37-й бригады непрерывным артиллерийским огнем, который, по словам солдат, пробивал бронемашины AMX-10 RC. Эти так называемые легкие танки были недостаточно бронированными, чтобы защитить солдат, и их приходилось размещать сзади, а не впереди.

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