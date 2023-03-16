Некоторые из танков уже отправились на линию фронта.

В Украину прибыла первая партия колесных танков AMX-10RC, обещанных Францией в начале января 2023 года.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, отметив, что некоторые из них уже отправились на линию фронта, передает Le Figaro.

Отмечается, что отправка должна была состояться через два месяца после объявления. За это время нужно было подготовить экипажи.

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"Я рассматриваю возможность проведения второй волны сессий. Я готовлю ряд решений для президента Франции Эмманюэля Макрона", - добавил Лекорню.

Танки AMX-10RC - общая информация

AMX-10RC - французский тяжелый бронеавтомобиль, часто классифицируемый также как колесный танк.

Известно, что серийно AMX-10RC производили с 1976 по 1994 год, всего было выпущено 457 бронеавтомобилей этого типа. 337 из них поступили на вооружение французской армии, еще 120 машин были поставлены на экспорт в Марокко и Катар.

Танк оснащен гидропневматической подвеской, водитель может изменять клиренс от 210мм до 600мм. Водитель AMX-10RC находится в передней части корпуса, за ним расположена трехместная башня, моторно-трансмиссионное отделение находится в корме. В башне размещены командир, наводчик и заряжающий-радист.