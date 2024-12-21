Российский РЭБ работает не на защиту, а несет угрозу российским гражданам.

Атака по жилым домам российского города Казань была осуществлена средствами российской радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в своем Телеграм-канале сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

По его словам, российская РЭБ работает "не на защиту, а несет угрозу российским гражданам".

"В Казани работает пороховой завод, который важен для производства "Искандеров" и "Калибров", убивающих украинцев. В то же время российское ПВО направило неизвестные дроны на дома в Казани, чтобы защитить этот завод, что является частью логистики убийства граждан Украины. Режим Путина готов убивать и украинцев, и россиян ради "движухи" и геноцида", - написал Коваленко.

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Атака на Казань 21 декабря

Как сообщал УНИАН, в субботу, 21 декабря дроны атаковали российский город Казань. В Минобороны РФ заявили, что БПЛА применяли "в три волны с разных направлений".

По данным местных пабликов, было зафиксировано 8 прилетов БПЛА: 6 на жилые дома, 1 над рекой, 1 пытался атаковать промышленное предприятие.

Россияне жаловались на закрытые укрытия, в некоторых школах города провели выборочную эвакуацию, временно размещая учеников в подвалах.

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