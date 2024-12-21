Утром 21 декабря в России дроны атаковали город Казань. Фото и видео атаки публикуют российские паблики.
В Минобороны РФ заявили, что БПЛА применялись "в три волны с разных направлений".
"Три беспилотных летательных аппарата уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ", - отчитались в сообщении.
На опубликованных видео видно, как дроны врезаются в здания, судя по всему, это те, которые были "подавлены" средствами РЭБ.
Дроны атаковали Казань - видео
Как пишет российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местные власти, зафиксировано 8 прилетов БПЛА: 6 на жилые дома, 1 над рекой, 1 пытался атаковать промышленное предприятие.
"БПЛА врезались в жилые здания в Советском, Кировском и Приволжском районах города. В частности, два дрона ударили по 37-этажному жилому комплексу "Лазурные небеса" на проспекте Альберта Камалеева, ещё два - по 23-этажному ЖК "Манхэттен" на Оренбургском тракте. Один беспилотник попал в крышу четырёхэтажного дома на улице Клары Цеткин. Начались пожары", - говорится в сообщении.
Также сообщалось, что россияне жаловались на закрытые убежища, в некоторых школах города провели выборочную эвакуацию, временно размещая учащихся в подвалах.
Напомним, утром 20 декабря Россия ударила по Киеву баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23.