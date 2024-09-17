Криволап отметил, что хотя Россия представляет новое вооружение на выставках, но эти типы оружия не имеют большого количества заказов, разве что в единичных вариантах.

Россия потеряла свою мощь в авиации, ракетных программах и бронетехнике, соответственно - экспорте такого вооружения. Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап.

"Они потеряли не только в самолетных вопросах. В ракетных программах очень много потеряли, потеряли в бронетехнике, потеряли в РЛС", - заявил он.

По словам Криволапа, среди ракет, которые чего-то стоят, есть Х-101, которая имеет серьезную боевую часть и модернизацию. Однако, для ее экспорта нужно нарушать все международные договоренности.

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"Х-101 - это серьезная современная ракета с серьезной боевой частью, модернизацией этих боевых частей различных типов. Но для того, чтобы ее экспортировать, надо нарушать все международные договоренности по ограничению экспорта таких вооружений. Х-101 почти такого же размера, как и Storm Shadow и имеет схожие характеристики. Однако дальность Х-101 значительно больше. И если они кому-то эту ракету будут экспортировать, то сделать из ракеты, которая была рассчитана на 5 тыс. 600 км, ракету, которая будет летать на 300 км, - это какой-то серьезный бред", - пояснил эксперт.

Кроме того, Криволап отметил, что хотя Россия презентует новое вооружение на выставках, но эти типы оружия не имеют большого количества заказов, разве что в единичных вариантах.

"Они там на выставках очень активно принимают участие, и принимали участие, но что-то я не вижу там большого количества заказов. Что-то заказывается в отдельных единицах. Вот, Иран хочет системы ПВО. Но то, что им предложат, они вынуждены брать, поскольку другого нет, чтобы как-то израильским самолетам угрожать. Но эти угрозы не очень эффективны. С-300, С-400, С-350 и последние модификации этих ЗРК не очень запугают F-16 и F-35, которые есть на вооружении у Израиля", - рассказал аналитик.

Работа российского военпрома - детали

Как сообщал УНИАН, "Ростех" передал российской армии новую партию боевых самолетов Су-57 и Су-35С. Количество переданных Су-57 не называли. На представленных кадрах можно было видеть два новых самолета, однако некоторые российские источники говорят о трех боевых машинах. Передачу Су-35С россияне не показали.

В своем сообщении "Ростех" отметил, что количество истребителей пятого поколения, которые поступают в войска, ежегодно растет. Следующие партии самолетов уже находятся в производстве.

Для расширения серийного производства Су-57 россияне начали возведение дополнительного здания, где будут проводить отработку систем для истребителей пятого поколения. Также были завершены строительно-монтажные работы на новых объектах летно-испытательной станции.

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