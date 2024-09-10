Заявление прозвучало на фоне того, как Россия недавно продемонстрировала готовность вооружить хуситов противокорабельными ракетами и передать "Хезболле" через Сирию систему ПВО средней дальности "Панцирь-С1.

На фоне потепления отношений между режимом и Россией талибы заявили о своем намерении построить противовоздушную оборону Афганистана с помощью российского оборудования.

И если в последние месяцы Москва, как оказалось, готова вооружить современными ракетами хуситов в Йемене и даже "Хезболлу" в Ливане, то для нынешнего правящего режима в Кабуле она может оказаться не такой уж и готовой, пишет Forbes.

В начале 2023 года, менее чем через два года после повторного завоевания Афганистана на фоне хаотичного вывода американских войск, талибы выделили самую большую долю бюджета Афганистана на оборону, заявив о своей цели построить противовоздушную оборону.

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"Зенитные ракеты - это потребность страны. Нет сомнений, что Афганистан пытается и делает все возможное, чтобы получить их", - заявил командир талибов Кари Фасихуддина Фитрата и начальник штаба армии.

29 августа генерал Сайед Абдул Басир Сабери, начальник отдела материально-технического обеспечения Министерства обороны Афганистана, контролируемого талибами, был гораздо более откровенен.

"Я думаю, нам нужно оборудование для противовоздушной обороны и контроля воздушного пространства. У нас есть наземное оборудование. Я думаю, что мы будем закупать [такую продукцию] у вас на международном уровне, когда для этого появятся [международно-правовые] условия", -заявил Сабери.

Еще несколько лет назад было невозможно представить, что талибы могут обратиться с подобной просьбой. Но заявление Сабери прозвучало в период потепления отношений, примером которого стало приглашение Москвы на Петербургский форум в мае. Комментарии Сабери позволяют предположить, что группировка надеется, что потепление отношений может привести к приобретению оружия.

Заявление также прозвучало после того, как Россия недавно продемонстрировала готовность вооружить хуситов противокорабельными ракетами и передать "Хезболле" через Сирию систему ПВО средней дальности "Панцирь-С1".

Передача "Панцирей" талибам или систем малой и средней дальности, таких как "Бук" и "Тор", несомненно, встревожит Соединенные Штаты. После вывода войск в августе 2021 года США убили лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири с помощью "загоризонтного" удара беспилотника по центру Кабула, где талибы принимали его в качестве гостя.

Усовершенствованная система ПВО в Афганистане может осложнить проведение подобных операций с использованием беспилотников. В марте талибы заявили, что американские беспилотники патрулируют и "нарушают" воздушное пространство страны.

Существует также серьезный риск того, что любые средства ПВО, которые Россия поставит группе, могут поставить под угрозу гражданскую авиацию. Воздушное пространство Афганистана стало одним из основных маршрутов между Европой и Азией, и многие авиалайнеры, которые ранее избегали его в течение многих лет, увеличили количество полетов над страной на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном.

Старший научный сотрудник программы "Демократическая устойчивость" Центра анализа европейской политики Павел Лузин сомневается, что Россия в ближайшее время будет продавать талибам современное оружие, и называет интервью Сабери "сладкой речью" для ушей Кремля.

"Талибан хотел бы получить несколько систем ПВО, но пока не готов к их приобретению", - подчеркнул Лузин. "Несмотря на то, что у России есть многолетний опыт поставок вооружений просто так, здесь выдают желаемое за действительное", - добавил он.

"Россия - это глобальный нарушитель спокойствия, который открыто и официально декларирует цели подрыва глобального лидерства США и всего мирового порядка", - считает эксперт.

В рамках этих декларируемых целей, пояснил Лузин, Россия демонстрирует готовность иметь дело с "любыми видами глобальной преступной шпаны", начиная от Северной Кореи и Талибана и заканчивая хуситами и полевыми командирами в Африке.

С другой стороны, он отметил, что Россия не может экспортировать сложные обычные вооружения, такие как "Панцирь" и системы "Тор", поскольку она потеряла очень много техники на Украине, а российская военная промышленность с трудом восполняет большие потери.

"Кроме того, любая сделка по ПВО не будет заключаться в том, что Россия просто поставит систему с полки. Единственный возможный способ поставки систем ПВО типа "Бук", "Тор" или "Панцирь" в Афганистан - это поставка их вместе с экипажами", - говорит Лузин. "Талибы не очень хорошо обучены обращению с этими системами", - резюмировал он.

Поэтому, если вы видите российский "Бук" или "Панцирь" вблизи Кабула или Кандагара, это неизбежно означает, что ими управляют российские военные.

Отношения РФ и талибов

Исламистское движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане в 2021 году, является "союзником" России в вопросах борьбы с терроризмом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы должны исходить из того, что движение Талибан контролирует власть в стране. И в этом смысле талибы безусловно для нас союзники по борьбе с терроризмом. Потому что любая действующая власть заинтересована в стабильности своей власти и в стабильности того государства, которое она возглавляет, которым эта власть руководит", – заявил он.

По словам Путина, в Кремле "неоднократно получали такие сигналы" со стороны Талибана о том, что они готовы работать с Россией "на антитеррористическом треке".

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