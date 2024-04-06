Европейские правительства слишком привыкли тратить все деньги на социалку, а военные расходы им кажутся ненужными.

Запад не способен удовлетворить потребности Украины в оружии из-за недостаточных объемов его производства, и увеличивать расходы на оружие европейцы до сих пор не готовы. Об этом пишет британское издание The Daily Telegraph.

"Многие люди будут удивляться, как такое может быть. Артиллерийские снаряды - вещь не дорогая. Украине нужно всего 10 тысяч снарядов в день, чтобы сдержать оккупантов. В случае со снарядами проблема не в деньгах, а в отсутствии производственных мощностей", - объясняет автор публикации.

В статье отмечается, что даже мощный ВПК Соединенных штатов способен производить лишь 28 000 снарядов калибра 155 мм в месяц - менее 10% того, что нужно Украине - и это с круглосуточной работой заводов.

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Автор публикации отмечает, что миллионы снарядов, которые уже использовала Украина, в основном были взяты из имеющихся запасов, а не из нового производства. Это были запасы не только США, но и нескольких других стран по всему миру - стран, которые пожелали скрыть свое участие в помощи Украине.

Сейчас Запад пытается развернуть дополнительное производство боеприпасов, но темпы медленные. И причина в том, что Запад не видит смысла в развертывании большого производства только ради поддержки Украины, а сами западные армии не планируют вести войны подобного типа. В этом контексте вспоминается война западной коалиции против саддамовского Ирака, в которой западные армии отстреляли всего лишь 9000 снарядов калибра 155-мм за всю кампанию.

Автор публикации отмечает, что Запад не готов увеличивать расходы на военное производство и предпочитает продолжать тратить государственный бюджет на социальные программы. Поэтому несмотря на то, что российская экономика является мизерной по сравнению с совокупным ВВП стран НАТО, российское военное производство растет, а российская армия приобретает бесценный опыт современной полномасштабной войны.

"Как показывает ситуация со 155-мм снарядами, начинать готовиться уже поздно, когда война началась. Нам нужно набраться твердости и перестать считать, что задачей правительства является предоставление нам социальной помощи и хороших хорошо оплачиваемых рабочих мест. Обязанность правительства - это, прежде всего, заботиться об обороне нации", - говорится в публикации.

Проблемы с поставками западного оружия Украине: последние новости

Как писал УНИАН, на фоне проблем с американской военной помощью Украине ВСУ вынуждены экономить каждый боеприпас к артиллерии и минометам. Нехватка снарядов в Украине сейчас особенно ощущается на фоне строительства линии обороны. Ведь Киев сейчас должен удержать фронт и не допустить россиян к тем позициям, где линия еще не обустроена.

Также мы рассказывали, что ожидаемое поступление истребителей F-16 в Украину существенно не повлияет на ситуацию в войне, ведь оптимальный момент для этого уже упущен. Эти самолеты были бы значительно полезнее, если бы появились в ВСУ год назад, но они не поступили до сих пор.

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