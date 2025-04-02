В прошлом году наша страна получила восемь аналогичных SA330 Puma от Португалии.

В конце марта Великобритания вывела до 16 транспортных вертолетов Puma HC.Mk 2 из эксплуатации, которые прослужили 54 года. Существует высокая вероятность, что эту технику передадут Украине, пишет Defense Express.

Отмечается, что выведенные из строя вертолеты прошли модернизацию в 2010-х годах. В частности, они получили более современные и мощные двигатели.

В издании считают, что есть высокая вероятность того, что эти вертолеты будут переданы Украине. Журналисты подчеркнули, что об этом говорит активная позиция Британии, а также то, что в прошлом году наша страна получила восемь аналогичных SA330 Puma от Португалии.

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Кроме того, французское издание Avions legendaires со ссылкой на собственные источники сообщало, что Британия собирается передать Украине списанные вертолеты Puma HC.Mk 2. Отмечалось, что речь идет о 8-10 единицах.

В Defense Express добавили, что не все списанные вертолеты могут быть в летном состоянии. Тем не менее они могут стать источником запасных частей для вертолетов, которые уже есть у Украины.

В издании напомнили, что Puma HC.Mk 2 является транспортным вертолетом с общей грузоподъемностью до 2 тонн. Он вмещает до 12 бойцов со снаряжением или до шести раненых на носилках с сопровождающими.

Британские вертолеты после модернизации оснащены двигателями Makila 1A1 от Super Puma мощностью 1800 л.с. Дальность полета составляет до 550 км, а максимальная скорость - 310 км/ч.

В издании подчеркнули, что Puma HC.Mk 2 активно использовали британские войска. В частности, эти вертолеты были задействованы в войне за Фолклендские острова, в войнах в Ираке и Афганистане, а также миротворческих и гуманитарных миссиях.

Оружие для Украины - другие новости

Напомним, что в марте Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли, в частности, САУ GEPARD с боеприпасами, снаряды и дроны.

Кроме того, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер рассказывал, что "живые" F-16 от Бельгии будут переданы Украине только в 2026 году. Еще в конце 2023 года Бельгия объявила о том, что Украине будет передано 30 единиц американских истребителей.

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