Вертолеты были предоставлены в конце 2024 года.

Португалия поставила Украине восемь вертолетов SA-330 Puma. Помощь была передана в рамках военной поддержки еще в конце 2024 года, о чем говорится в документе Министерства обороны Португалии.

Украинский портал Defense Express отмечает, что эти вертолеты способны нести противокорабельные ракеты. Несмотря на свой преклонный возраст (вертолеты были приобретены еще в 1969 году), они все еще остаются интересными "птичками".

"SA 330 Puma начали серийно производить еще в 1968 году, а новые модификации производят и сегодня. Его максимальная скорость 257 км/ч, дальность полета около 580 км, рабочий потолок 4800 м. На борт может взять до 16 военнослужащих. Вес пустого SA 330 Puma около 3500 кг, а максимальная взлетная масса 7 тонн", – говорится в материале.

Видео дня

Примечательно, что именно Португалия стала первой страной, которая применила эти вертолеты в боях. Произошло это во время колониальных войн в Анголе и Мозамбике. В 2006 Португалия отказалась от использования SA 330S Puma из-за перехода на EH101 Merlin, а уже в 2007 году те вертолеты были выставлены на продажу.

За многолетнее время эксплуатации, вертолеты SA 330S Puma неоднократно модернизировали. В частности, на них установили радар ORB-31 для обнаружения морских целей. Но наиболее интересным изменением стала опция установки противокорабельных ракет Exocet АМ-39:

"Exocet АМ-39 имеет полубронебойную боевую часть масса которой составляет 165 кг. Скорость до 1140 км/ч, а дальность поражения до 70 км".

Примечательно, что возможность установки ракет на эти борта никогда не была проверена Португалией на практике – страна не заказывала эти ракеты и явно не проводила их интеграцию на борта. Украина тоже не получала таких ракет, поэтому проверить такую возможность также пока не может.

По мнению специалистов, SA 330S Puma в Украине будут выполнять те же задачи, что и в Португалии – транспортные и поисково-спасательные. При этом отмечается, что борта могут быть вооружены бортовыми пулеметами калибра 7,62-мм и подвесными автоматическими пушками калибра 20 мм.

Оружие для Украины: другие новости

Франция предоставит Украине военную помощь на сумму 195 миллионов евро, которую оплатят процентами с замороженных российских активов. По словам министра обороны страны Себастьяна Лекорню, Париж поставит для украинской армии артиллерийские снаряды калибром 155 мм и авиационные бомбы AASM для истребителей Mirage 2000.

Тем временем министр обороны Украины Рустем Умеров проинформировал, что Нидерланды выделят 700 миллионов евро на дроны. Кроме того, он обсудил со своим коллегой Рубеном Брекельмансом усиление ПВО Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: