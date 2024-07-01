Судя по фото, бронеавтомобиль получил поворотную турель с крупнокалиберным пулеметом Browning M2.

Национальная гвардия Украины получила первую партию новейших бронеавтомобилей СБА "Новатор 2", произведенную частным предприятием "Украинская бронетехника". Об этом сообщается на Facebook-странице конструкторско-производственного предприятия.

"Нам было важно получить бронеавтомобиль под боевую группу, на 9 человек. Это было пожелание фронта, то, что нужно бойцам сегодня. Такие автомобили получит каждая боевая бригада Нацгвардии", – говорится в заявлении заместителя командующего Национальной гвардией Украины Александра Белоуса.

Специализированный бронеавтомобиль "Новатор 2" разработали на основе СБА "Новатор", который с 2018 года поставляют Силам Обороны Украины. Опытный образец машины был впервые представлен во время проведения Международной выставки оборонной промышленности MSPO в прошлом году.

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Автомобиль разработали непосредственно во время войны, учитывая опыт использования "Новатора" различными подразделениями и в различных условиях. Среди главных особенностей новинки эксперты называют улучшенную подвеску и систему управления, благодаря которым обеспечивается высокая маневренность и повышенная проходимость. Снаряженная масса машины составляет 9660 кг.

Также ранее сообщалось, что машины "Украинской бронетехники" оснастят купольными системы РЭБ для защиты от российских дронов.

Новое украинское оружие

За первое полугодие украинское Минобороны допустило к эксплуатации около 480 новых образцов вооружений и военной техники. Почти 300 из них являются отечественными: самая большая группа из этого количества – БПЛА.

Также сообщалось, что Украина начала использовать новый беспилотник, оснащенный бюджетным двигателем и, вероятно, построенный по технологии малозаметности. "Загадочный" стелс-беспилотник недавно был обнаружен на территории РФ.

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