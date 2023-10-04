Плащ блокирует излучение тепла и делает бойцов незаметными для врага.

В Украине через платформу Brave1 создали плащ-невидимку от российских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Плащ блокирует излучение тепла и делает бойцов незаметными для врага. Например, наших снайперов или группы CCO, которые выполняют боевые задачи", - отметил он.

Отмечается, что разработка компактная и легкая и имеет вес до 2,5 кг. Имеет высокую защищенность от дождя и мокрого снега. Также плащ не горит и защищает от высоких температур.

На видео показан готовый образец, который прошел успешные испытания в полевых условиях.

"Плащ-невидимка - это лишь одна из разработок, которая поможет спасать жизни наших военных на фронте. Нужно еще больше. Если вы работаете над проектами в оборонной сфере - подавайте их через платформу Brave1", - добавил министр.

Украинские разработки для Сил обороны - последние новости

В апреле в Киеве запустили платформу Brave1. Это совместный проект Минцифры и Минобороны. Площадка является единственным окном для сотрудничества военных, инвесторов, волонтеров и разработчиков оборонных новинок.

В сентябре Михаил Федоров показал украинского боевого робота "Лють". Он вооружен танковым пулеметом и уже прошел полевые испытания. Разработка имеет танковый пулемет, смотровую камеру 360° и броню, которая защищает от стрелкового оружия и обломков.

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