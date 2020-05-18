В Украине создали новую радиолокационную станцию (фото)

Станция 80К6КС1 создана для боевого применения в составе дивизионов зенитно-ракетных войск противовоздушной обороны. Сейчас специалистами успешно завершены предварительные испытания опытного образца.

Предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра", входящее в состав Государственного концерна "Укроборонпром", разработало и в сжатые сроки изготовило опытный образец новой перспективной радиолокационной станции 80К6КС1.

Как сообщает пресс-служба концерна, основное назначение станции - выявление в зоне обзора, сопровождение и измерение трех координат воздушных объектов и их скорости в составе зенитно-ракетного комплекса. Станция 80К6КС1 создана для боевого применения в составе дивизионов зенитно-ракетных войск противовоздушной обороны.

Указывается, что радиолокационная станция совместима с имеющимися зенитно-ракетными комплексами как Вооруженных сил Украины, так и зарубежного производства.

Читайте такжеКиевский завод «Маяк» изготовил партию пулеметов для бронетранспортеров

Кроме того, в концерне отметили, что станция 80К6КС1 является модификацией линейки радаров 79К6 и 80К6 производства "Искры", хорошо зарекомендовавших себя на службе в Воздушных силах ВСУ.

"Ключевыми элементами технологического успеха этой разработки является построение передающего устройства на современных твердотельных модулях, использование технологий цифровых антенных решеток, реализация на новейшей элементной базе специальных вычислителей радиолокационных сигналов, работающих по разработанным на предприятии высокоэффективным алгоритмам. Для повышенной мобильности радиолокационной станции вся аппаратура размещается на одном транспортном средстве отечественного производства. Это позволяет разворачивать и сворачивать мобильную станцию за считанные минуты", - рассказал об особенностях разработки директор "Искры" Юрий Пащенко.

Сейчас специалистами предприятия успешно завершены предварительные испытания опытного образца, сообщил он.

"В процессе испытаний радиолокационная станция подтвердила все заявленные тактико-технические характеристики. В ближайшее время состоятся государственные испытания", - анонсировал дальнейшие планы директор предприятия.