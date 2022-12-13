Дроны скоро поступят бойцам ВСУ.

Украинский беспилотник Shark модернизировали. Теперь дрон может в два раза дольше вести разведку.

В компании Ukrspecsystems, которая создала БПЛА, отметили, что теперь у ШАРКа размах крыльев 3,4 метра и более мощная батарея, которая позволяет ему находиться в воздухе до четырех часов, а ранее в воздухе он мог находится не более двух часов.

"Это вдвое больше времени на разведку или корректировку и контроль поля боя. Именно такие обновленные ШАРКи поступят в ВСУ", - сообщили в компании.

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Беспилотник Shark – что известно

БПЛА может проводить аэроразведку и корректировку, в том числе, для западного дальнобойного оружия, в частности, HIMARS. Дрон может углубиться в тыл врага до 60 км и вести наблюдение на расстоянии до 5 км от объекта.

Он использует зашифрованную связь и камеру с 30-кратным оптическим увеличением, а также дополнительным цифровым зумом.

Украинские беспилотники - что известно

В Украине еще в 2016 году начали разрабаатывать собственные дроны. К началу полномасштабной войны в Украине дрон Punisher отработал около 120 миссий. 13 ноября текущего года разработчики показали украинский многоразовый ударный дрон Punisher или "Каратель".

11 декабря руководитель проектов концерна "Укроборонпром" Олег Болдырев сообщил, что ВСУ скоро получат новый БПЛА. Эти дроны смогут атаковать цели нескольку раз, дальность их полета составляет 1000 километров, а вес боевой части – 75 килограммов.

Кроме того, эксперт Украинского института будущего Анатолий Амелин отметил, что новые украинские беспилотники - морской дрон-камикадзе и Авиационный боевой дрон "Сокол-300" - изменят ход боевых действий.

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