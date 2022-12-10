Один из россиян, находившийся в непосредственной близости от удара, открыл хаотичную стрельбу по полю.

Российский захватчик набросился на другого оккупанта с кулаками, когда тот открыл хаотичную стрельбу по полю в поисках "призрачного" дрона.

Видео украинские военные разместили в сети. На кадрах видно, как украинский дрон с ювелирной точностью сбрасывает гранату на позиции российских сил.

В ответ один из россиян, находившийся в непосредственной близости от удара, открыл хаотичную стрельбу по полю.

Видео дня

Прекратил стрельбу он только после того, как другой оккупант, который был вместе со стрелком в одном окопе, оглушил его ударом.

Война в Украине – актуальные новости

Сейчас продвижение ВСУ замедлилось из-за погодных условий. Эта "оперативная пауза" может сыграть "на руку" Кремля, убеждены аналитики Института изучения войны.

Враг пытается атаковать по нескольким направлениям на востоке, забрасывая позиции ВСУ "пушечным мясом", и ведет оборону основных логистических путей, например у Сватово. Как пишет британская разведка, этот участок фронта, вероятно, усилен силами мобилизованных, как и Кременная.

Накануне отмечалось, что основные силы ВС РФ бросили на Бахмутский и Авдеевский направления. Захват Донецкой и Луганской областей стал "идеей фикс" для российского политического руководства.

Всего на оккупированных территориях сейчас действует до 44 тысяч российских силовиков, задействованных в терроре против гражданских, отмечают в Центре национального сопротивления.

Вас также могут заинтересовать новости: