Украина до сих пор нуждается в средствах противовоздушной обороны

Вашингтон и другие партнеры Украины знают о нуждах украинских военных. Определены три приоритета оборонной помощи.

Заместитель министра обороны США по политике Колин Кал отметил, что Украине еще нужны средства ПВО, артиллерия и бронированная техника.

"Их три главных приоритета - три наших главных приоритета: противовоздушная оборона, артиллерия, механизированные и бронетехнические силы и все, что необходимо для обслуживания и поддержки этих транспортных средств", - цитирует чиновника Пентагона издание Financial Times.

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Военная помощь США для Украины - последние новости

4 апреля США объявили о новом пакете помощи для Украины. Вашингтон заявил о намерении передать большое количество боеприпасов для HIMARS, перехватчики ПВО и снаряды для артиллерии. Позже Пентагон показал фото военной техники, которая вошла в пакет помощи на сумму 2,6 миллиарда долларов.

Кроме того, Варшава согласовала поставки БТР Rosomak, самоходных минометов Rak, систем ПВО, в том числе ПЗРК Piorun, МиГов и другого вооружения.

8 апреля президент Владимиир Зеленский отметил, что поддержка Германии выросла на 200 млн евро инвестиций. В частности, это проекты немецких компаний, которые помогут Украине достичь экономической и социальной стабильности.

Также глава государства напомнил, что Нидерланды объявили о новом пакете помощи объемом более 270 млн евро.

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