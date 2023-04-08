В частности, это новая помощь от Польши, США, Германии, Нидерландов, Дании и Норвегии.

На этой неделе произошло много позитивных событий и принят ряд важных решений в вопросах международной поддержки Украины. Об этом президент Владимир Зеленский отметил в вечернем видеообращении.

"Приятно завершать эту неделю с хорошими результатами для нашего государства - по оружию, по международной поддержке, по расширению наших связей с миром, по нашему движению в НАТО", - сказал президент.

По словам Зеленского, самым важным событием этих дней стал его визит в Польшу и договоренности с ее руководством. "Польша выполнила все задекларированное по танкам: они уже в Украине, в частности "Леопарды". Есть новые договоренности по БМП - более сотни машин. Относительно бронетранспортеров - "Росомак" - 200 машин. Сейчас 100 и 100 позже. Также самоходные минометы, дополнительные ракеты, "МиГи", - отметил глава государства.

Видео дня

Также он напомнил о 35-м оборонном пакете от Соединенных Штатов. "Ракеты для "Хаймарсов", ракеты для ПВО, снаряды для артиллерии, для защиты от бронированной техники и другие важные элементы поддержки", - сказал Зеленский.

Кроме того, как отметил президент, поддержка Германии на этой неделе выросла на 200 млн евро инвестиций. В частности, это проекты немецких компаний, которые помогут Украине достичь экономической и социальной стабильности.

Также глава государства напомнил, что Нидерланды объявили о новом пакете помощи объемом более 270 млн евро. "Это помощь нашему восстановлению, гуманитарная поддержка, нелетальная поддержка для обороны, а также – и это очень важно – поддержка для справедливости", - сказал он.

По словам президента, Дания и Норвегия работают над совместным пакетом помощи снарядами для украинской артиллерии. "Есть новые санкционные решения - от Австралии и Новой Зеландии. Спасибо за них!", - добавил он.

Кроме того, глава государства напомнил о решении литовского парламента. "Очень важное решение принято на этой неделе в Литве – относительно главных ожиданий от саммита НАТО, который запланирован в Вильнюсе. Литовский Сеймас признал необходимость пригласить Украину стать членом НАТО - пригласить именно в этом году, на саммите в Вильнюсе", - сказал президент.

Визит Зеленского в Польшу - что известно

По итогам встречи президента Владимира Зеленского со своим польским коллегой Анджеем Дудой и премьером Матеушом Моравецким были подписаны двусторонние документы о дальнейшей помощи ВСУ.

По словам Зеленского, речь шла не только о поддержке, но и о двустороннем сотрудничестве, в частности, в формате закупок.

Варшава согласовала поставки Киеву польских БТР Rosomak, самоходных минометов Rak, систем ПВО, в частности очень эффективных ПЗРК Piorun, МиГов и другого вооружения.

Кроме того, главы государств обсудили создание совместных предприятий для производства вооружений и боеприпасов. В тот же день стало известно, например, о создании "хаба" по прокачке танков для ВСУ на территории Польши.

Также известно, что одно из предприятий "Укроборонпрома" и Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) заключили сделку об изготовлении танковых снарядов калибра 125 мм.

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