Аналитики отметили, что о новой разработке Москвы нет никаких сведений.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в время визита северокорейского лидера Ким Чен Ына похвастался новейшими дальнобойными крылатыми ракетами Х-БД с дальностью пуска 6500 км. Их носителями должны быть модернизированы Ту-160М.

Эксперты Defense Express отметили, что ракета Х-БД может быть лишь модернизированной Х-101. Предполагается, что она отличаться от своего "предшественника" габаритами.

Дело в том, что россияне сами не могут назвать ее характеристики. В российских СМИ лишь написали, что дальность пуска ракеты "значительно превышает показатель" Х-101, что такой ракеты "нет в ни одной из стран мира", и что он вскоре может быть использована для ударов по Украине. В связи с этим есть большие сомнения, что такая ракета существует.

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"Он (ТУ-160М – УНИАН) должен работать вне зоны ПВО, а ракеты входят в зону. Если такой самолет несет много оружия, то начинает работать принцип информационной деградации ПВО противника. Не входя в зону ПВО, а пуская туда ракету, мы диктуем направление удара, момент и плотность. Если мы хорошо разведаем противовоздушную оборону врага, то мы всегда найдем узкое место и бросим в это горло группировки ракеты", - говорится в комментарии, который должен описывать схему применения ракет.

Война в Украине - чем Россия бьет по украинским городам

С 24 февраля 2022 года армия РФ била по Украине почти всеми ракетами, которые были в наличии и в рабочем состоянии - "Калибры", Х-22, Х-101, Х-55, "Кинжалы", "Ониксы" и прочее. Война россиянам обходится очень дорого, ведь только ракета П-800 "Оникс" стоит более 4 миллионов долларов.

Кроме того, для такого производств необходимо много иностранных деталей, ведь Россия их не выпускает. Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что Москва вкладывает деньги в наращивание производства оружия и вынуждена заменять импортные детали на свои аналоги, качество которых намного хуже.

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