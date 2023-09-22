Зенитная ракета под индексом "358" длиной до 3 метров, имеет "низкую" скорость полета, которая позволяет перехватывать только беспилотники и вертолеты

Во время визита в Тегеран министру обороны РФ Сергею Шойгу показали сразу несколько видов ракет собственного производства. Среди них оказалась так называемая "барражирующая зенитная ракета" под индексом "358". Ранее официальный Тегеран отрицал у себя существование подобных ракет. Поэтому презентация для Шойгу "358" является по сути первой официальной демонстрацией этой ракеты со стороны Тегерана, пишет портал The Drive.

Длина ракеты составляет около 2,7 метра. Она имеет три типа крыльев для маневрирования и стабилизации в полете. Также известно, что у боеприпаса есть инерциальная система навигации и GPS, а также вертикальный гироскоп. Однако как ракета обнаруживает и отслеживает цели пока неизвестно. Точно так же нет информации об успешном применении ракеты 358.

Эта зенитная ракета кружит в заданном районе, выписывая "восьмерку" в полете до окончания топлива или же до поражения цели. А вот сколько времени "358" может находиться в воздухе неизвестно. При этом для гарантированного наведения на цель эта ракета имеет сразу 16 инфракрасных датчиков и лазерный дальномер. Саму ракету можно разобрать, доставить морем и собрать уже непосредственно "в полевых условиях".

Номенклатура "358", по-видимому, исходит из внутренней системы каталогизации армии США и разведывательного сообщества США для боеприпасов иранского производства. Обозначение "351" также связано с ударной крылатой ракетой "Кудс-1", другой иранской разработкой.

Ранее американские военные сообщали, что ракета имеет пакет инерциальной навигационной системы со спутниковой навигацией, а также вертикальный гироскоп и блок воздушных данных. Многие из этих компонентов ранее были обнаружены на других иранских беспилотниках. На передней части оружия также отчетливо видна круговая система инфракрасных датчиков.

В статье New York Times в 2020 году говорится, что кольцо датчика оружия было разработано, чтобы помочь уничтожить существующие средства противодействия ракетам класса "земля-воздух" с инфракрасным самонаведением. В целом жизнеспособность этой концепции остается открытым вопросом. Низкая скорость ракеты уже означает, что она непригодна для поражения быстро движущихся боевых реактивных самолетов

Тем не менее, концепция, лежащая в основе ракеты 358, очень интригует. Если оружие работает, как описано, его можно будет запускать для беспрепятственного уничтожения БПЛа и вертолетов. И это может быть очень актуальным оружием для России, по крайней мере в базовой концепции - для противодействия дальним ударам Украины, в том числе в глубине ее территории.

С момента прибытия в страну Шойгу встречался с различными высокопоставленными чиновниками обороны и безопасности Ирана. Напомним, Иран был ключевым союзником России с начала ее полного вторжения в Украину в прошлом году.

Россияне ищут боеприпасы в Северной Корее и Иране

19 сентября делегация чиновников из РФ, закупающая у Ирана ударные беспилотники и детали для них, отправилась в Тегеран для переговоров с военным руководством страны, сообщает Минобороны страны-агрессора. Во время визита министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул , что "российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень" вопреки противодействию Запада.

В тот же день президент Ирана Эбрахим Раиси заявил о готовности выступить посредником между Украиной и Россией на переговорах. Соответствующее заявление он сделал во время встречи в рамках Недели Генеральной Ассамблеи ООН.

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