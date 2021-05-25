Учения проходили в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе в ночное время и при сложных погодных условиях.

В Одесской области состоялись масштабные антидиверсионные учения на объектах повышенной опасности и транспортной инфраструктуры.

Учения проводились с целью совершенствования межведомственного взаимодействия во время проведения антитеррористической операции, сообщили в СБУ.

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"По легенде учений, несколько "диверсионных групп" пытались совершить теракты на территории Одесского припортового завода и морского порта Южный. Еще одна группа вооруженных "террористов" захватила грузовое судно. При этом "злоумышленники" захватили в "заложники" экипаж судна и выдвинули требования. Антитеррористическая операция на захваченном террористами судне проходила в несколько этапов: после завершения переговоров началась активная фаза. Силами штурмовых групп спецподразделения СБУ "Альфа" проведена учебная операция по нейтрализации диверсантов и освобождению "заложников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники учений отработали комплекс совместных действий для выявления и локализации злоумышленников, освобождения заложников и ликвидации потенциальных последствий чрезвычайных ситуаций.

В СБУ добавили, что учения проходили в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе в ночное время и при сложных погодных условиях.

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Автор: Александр Топчий