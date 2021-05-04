В учениях принимают участие более 30 тыс. военнослужащих из 27 стран мира.

В более чем десяти государствах стартовали учения войск стран НАТО Defender Europe 21.

В учениях принимают участие более 30 тыс. военнослужащих из 27 стран мира начались на 30 полигонах, сообщает агентство Анадолу.

По информации командования Сухопутных войск США в Европе, в Defender Europe 21 принимают участие значительное количество военно-воздушных и военно-морских сил США.

В учениях задействованы основные наземные и морские маршруты, соединяющие Европу, Азию и Африку.

Читайте такжеУкраина и Румыния проведут военные учения Riverine-2021

Будут задействованы новые высокотехнологичные возможности, включая средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также средства бригад поддержки сил безопасности США и недавно восстановленного пятого армейского корпуса.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что учения завершатся в июне передислокацией сил и техники, базирующихся в Соединенных Штатах.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева