Новая система превосходит советские "Грады" в скорости подготовки к залпу и имеет автоматическую перезарядку.

Вооруженные силы Украины взяли на вооружение модернизированную реактивную систему залпового огня БМ-21У "Град" – ОКР "Верба/1". Проект модернизации разработало Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.А. Морозова.

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома". Отмечается, что цифровые системы "Вербы" позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливание и даже перезаряжание в автоматическом режиме.

Боекомплект системы состоит из 40-ка 122-мм реактивных снарядов, которые способны поражать цели на расстоянии до 40 км. При том перезарядка полного пакета занимает всего 5 минут.

Благодаря электронике время на подготовку залпа удалось сократить в 5 раз. Новая система стабилизации платформы значительно повысила точность огня. Кроме того, техника оснащена современными системами цифровой связи.

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Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины должны до конца года получить от ГП "Укроборонсервис" четыре станции радиотехнической разведки "Кольчуга-КЕ". Кроме того, предприятие начало испытания СВЧ-приборов и элементной базы комплектующих зенитных ракетных комплексов С-300ПС (ПТ), С-300В1 и "Бук-М1".

Автор: Дмитрий Захаров