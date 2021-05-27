Опытные образцы этого вооружения разработали в конструкторском бюро "Южное".

На полигоне "Широкий лан" успешно прошли испытательные пуски украинских реактивных снарядов калибра 122 мм "Тайфун-1" к РСЗО "Град".

Испытания прошли на полигоне Межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений "Широколановский" в Николаевской области, сообщает "АрмияInform".

Опытные образцы этого вооружения разработаны ГП "КБ "Южное" имени М. К. Янгеля" (г. Днепр) в рамках выполнения соответствующей опытно-конструкторской работы согласно договору с Минобороны.

Отмечается, что пуски прошли с использованием штатной боевой машины БМ-21.

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"Вместе с тем для получения в режиме реального времени телеметрической информации с борта реактивных снарядов, во время их полета задействовали наземный мобильный измерительный пункт, также созданный этим предприятием", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что изготовление реактивного снаряда «Тайфун-1» проходило в тесной кооперации предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса.

В частности, кроме ГП "КБ "Южное", привлекли Павлоградский механический завод, ГП "ПО "Южный машиностроительный завод", ГП "НПО "Павлоградский химический завод", ГП "НПК "Фотоприбор", ГП "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов" и других исполнителей.

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Автор: Надя Пришляк