Хотя истребителей F-16 Украине пообещали больше, с ними есть одна принципиальная проблема.

На фоне постоянных задержек с поставкой F-16 Украине и обучением пилотов на них готовность Франции предоставить свои истребители Mirage и обучить пилотов к ним является спасением для Киева. Об этом пишет Business Insider.

"Часть обязательств Франции включает в себя обещание обучать украинских пилотов на самолетах, что является хорошей новостью для Украины, учитывая постоянные задержки западных программ, направленных на обучение пилотов на F-16", - говорится в публикации.

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что самолеты будут оснащены для боевых действий в Украине, "но самым важным из всего является обучение пилотов и механиков, которое продолжается в Нанси".

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Эксперты объяснили Business Insider, что предложение Франции обучать пилотов для реактивных самолетов другого типа, даже если это только для небольшого количества самолетов, является полезным.

Михаэль Бонерт, эксперт по воздушной войне корпорации RAND, сказал, что когда речь идет о получении Украиной самолетов Mirage, "большим преимуществом" является то, что "французы имеют свой учебный конвейер, поэтому они могут проводить независимый комплекс тренировок" относительно того, что происходит в США или где-то еще".

Джордж Баррос, эксперт по военным вопросам из Института изучения войны, сказал, что США имеют "большое узкое место в обучении, когда дело доходит до получения квалификации пилотов".

"Вы можете иметь сколько угодно самолетов, но если у вас нет квалифицированных пилотов, которые знают, как это делать правильно, тогда у вас нет возможностей", - отметил он.

Вместе с тем эксперты признают, что и самих самолетов, обещанных Украине, будет недостаточно. В целом западные партнеры пообещали Украине 85 истребителей F-16 - этого недостаточно, чтобы изменить ситуацию, говорят эксперты по военным действиям.

Самолеты от западных партнеров: последние новости

Как писал УНИАН, Франция передаст Украине шесть истребителей Mirage 2000-5F. Возможности по передаче Украине этих самолетов ограничены, в частности, темпами поставок в ВВС Франции новых истребителей типа Dassault Rafale.

Также мы рассказывали, почему Польша отказалась передать Украине старые советские истребители МиГ-29, хотя ранее удалось достичь соответствующей договоренности.

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