По предварительным данным, в первой партии Франция должна передать шесть истребителей.

При положительных прогнозах, французские истребители Mirage попадут на вооружение Воздушных сил ВСУ в течение января-февраля 2025 года, пишет Defence Express, комментируя возможное ускорение процесса передачи самолетов.

То есть, предполагается, что в лучшем случае процесс передачи бортов может ускориться на месяц-полтора.

"В то же время, как часто показывает практика, обычно сроки в таких случаях смещаются "вправо", а не "влево", - добавили в издании.

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Напоминается, что глава оборонного ведомства Франции Себастьян Лекорню заявлял, что самолеты Mirage Украине следует ожидать уже в первом квартале 2025 года. И тогда не исключали, что поставка машин может быть растянута вплоть до конца марта.

По предварительным данным, Франция в первой партии должна передать Украине шесть истребителей Mirage.

Истребители Mirage для Украины - заявление Зеленского

Напомним, 29 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция усскорит передачу истребителей Mirage:

"Провел продуктивный разговор с президентом Эмманюэлем Макроном. Поблагодарил за готовность Франции помочь с неотложным усилением противовоздушной обороны Украины, а также за комплексную оборонную поддержку и ускорение процесса передачи самолетов Mirage".

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