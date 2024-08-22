В результате хакерской атаки прекращена трансляция сразу девяти российских телеканалов.

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины осуществили атаку на серверы российских телеканалов, в результате чего в эфире ряда телекомпаний были продемонстрированы объективные видеоролики о войне в Украине.

Об этом сообщил УНИАН информированный источник в украинской разведке. Отметил, что видео от ГУР было трижды продемонстрировано в прайм-тайм телеканалов, в частности, "Первоуральск ТВ", "Евразия 360", "Евразия. Первый канал", часть из которых входят в медиа-холдинг российского олигарха Андрея Комарова.

"Российские специалисты по кибербезопасности пытались исправить ситуацию, однако в результате их действий была прекращена трансляция сразу девяти российских телеканалов: "Евразия 360", "Евразия Первый канал", "Первоуральск ТВ", "Луганск 24", "Первый республиканский", "СпБ", "Оплот", ТВ-3 и "Первый российский". В то же время эти контрмеры не смогли помешать киберспециалистам ГУР МОУ в сохранении доступа к серверам телекомпаний", - рассказал источник.

При этом добавил, что поэтому ряд телеканалов были вынуждены прекратить собственное вещание на длительное время с момента совершения атаки, о чем свидетельствуют и публичные обращения к телезрителям.

Источник отметил, что по состоянию на утро 22 августа только телеканал "Евразия 360" и ТВ-3 частично возобновили свою работу, в то время как вещание других остается заблокированным.

Важные новости о войне - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, в августе киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны провели очередную кибероперацию в России, в результате которой была парализована работа российского предприятия-разработчика ядерного оружия. Операция была проведена совместно с хакерской группой "ВО Team".

В результате успешной атаки на единственного провайдера в городе Снежинск Челябинской области РФ - компанию "Вега" - выведены из строя его 1173 коммутатора и 10 серверов. Информация на серверах "Веги" уничтожена. Без интернета и услуг связи почти неделю остается ряд стратегических предприятий города. Среди этих предприятий - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики - российское предприятие-разработчик ядерных боеприпасов, которое было подключено только к провайдеру "Вега".

Отмечалось, что удачная кибератака позволила получить персональные данные работников и массив других документов завода. Эта информация, в частности, позволяет установить механизмы обхода санкций и причастных к этому лиц.

Кроме того, комментарии в местных пабликах Снежинска свидетельствуют о том, что следствием кибероперации также стала угроза срыва гособоронзаказа России.

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