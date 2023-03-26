Вторая группа украинских артиллеристов завершает учения на 155-мм САУ AS-90 в Великобритании.
Как сообщает британское министерство обороны, в программе приняли участие более 1000 военнослужащих Британии. Обучение проходит на объектах ведомства в нескольких регионах страны.
Обучение на САУ проходит в специализированном учреждении под контролем королевской артиллерийской школы и проводится офицерами и солдатами Королевского артиллерийского полка.
Отмечается, что украинцы прошли специальное обучение по всем аспектам эксплуатации и обслуживания системы AS-90. Бойцы ВСУ, прибывшие в Британию, имеют разную подготовку: от опытных артиллеристов до небольшого военного опыта или вовсе без него.
Обучение ВСУ в Британии
16 января Великобритания объявила о передаче Украине самого большого пакета военной помощи. В него вошли боевые танки Challenger 2, самоходные артиллерийские установки AS-90 и бронетранспортеры Bulldog.
6 февраля украинские военные прибыли в Великобританию с целью прохождения обучения на самоходных артиллерийских установках AS-90.
САУ AS-90 - что известно
САУ AS-90-была создана оборонно-промышленным комплексом Соединенного Королевства. Она способна произвести выстрел обычным снарядом на расстояние 24,7 км, а с длиной ствола 52 калибра – на 30 км.
Эта гибкая артсистема обеспечивает своей броней защиту экипажа и позволяет поражать цели на большом расстоянии.