Тренировки проходят в специализированном заведении под контролем Королевской школы артиллерии.

Вторая группа украинских артиллеристов завершает учения на 155-мм САУ AS-90 в Великобритании.

Как сообщает британское министерство обороны, в программе приняли участие более 1000 военнослужащих Британии. Обучение проходит на объектах ведомства в нескольких регионах страны.

Обучение на САУ проходит в специализированном учреждении под контролем королевской артиллерийской школы и проводится офицерами и солдатами Королевского артиллерийского полка.

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Отмечается, что украинцы прошли специальное обучение по всем аспектам эксплуатации и обслуживания системы AS-90. Бойцы ВСУ, прибывшие в Британию, имеют разную подготовку: от опытных артиллеристов до небольшого военного опыта или вовсе без него.

Обучение ВСУ в Британии

16 января Великобритания объявила о передаче Украине самого большого пакета военной помощи. В него вошли боевые танки Challenger 2, самоходные артиллерийские установки AS-90 и бронетранспортеры Bulldog.

6 февраля украинские военные прибыли в Великобританию с целью прохождения обучения на самоходных артиллерийских установках AS-90.

САУ AS-90 - что известно

САУ AS-90-была создана оборонно-промышленным комплексом Соединенного Королевства. Она способна произвести выстрел обычным снарядом на расстояние 24,7 км, а с длиной ствола 52 калибра – на 30 км.

Эта гибкая артсистема обеспечивает своей броней защиту экипажа и позволяет поражать цели на большом расстоянии.

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