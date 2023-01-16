Дальность поражения целей САУ AS-90 составляет 30-40 километров в зависимости от боеприпаса.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал о преимуществах самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90, которые Великобритания пообещала передать Украине в ближайшие несколько недель вместе с танками Challenger 2.

"Эта САУ нам отчасти уже знакома. Знакома по польской САУ Krab, которая использует башню AS90/52. То есть, частично с AS-90 наши военные уже знакомы. Соответственно и характеристики AS-90 близки к ТТХ польской САУ", - отметил эксперт.

Он добавил, что дальность поражения целей САУ AS-90 составляет 30-40 километров в зависимости от боеприпаса:

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"Использование номенклатуры снарядов НАТО согласно "Меморандуму о взаимопонимании по баллистике". Скорострельность: очередями - 3 выстрела за 10 секунд; интенсивный огонь - 6 выс./мин.; практическая - 2 выс./мин. на протяжении часа".

"Также к плюсам можно отнести количество партии - 30 САУ. Весьма неплохо и закрывает целый ряд потребностей в зоне БД. Но вопросы относительно логистики несколько портят общее впечатление. Хотя при подуманной и слаженной логистике, критических проблем не должно возникнуть", - добавил Коваленко.

САУ AS-90 - Британия передаст Украине мощные гаубицы

Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько недель Великобритания передаст Украине танки Challenger 2 и самоходные артиллерийские установки AS-90.

Отмечалось, что в Украину отправят эскадрон из 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90. Обучение украинских военных работе с этими танками и САУ должно начаться в ближайшие дни.