После получения Украиной западных истребителей россияне будут проигрывать по техническим характеристикам, отметил обозреватель.

Американские истребители F-16 на вооружении ВСУ создадут для российских войск патовую ситуацию: они будут вынуждены или серьезно рисковать, или будут терпеть и потеряют преимущество в небе над левобережной Херсонской области. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, передает 24 канал.

"Россияне по техническим характеристикам все равно будут проигрывать по возможностям и показателям. Таким образом, для них возникнет патовая ситуация: либо они будут пробовать хотя бы перехватывать F-16 в воздухе, используя именно эту компоненту, но рискуя как своими истребителями, так и А-50, который уже на вес не то что золота, на вес бриллиантов; либо они смирятся с этим, будут терпеть и забудут о как минимум воздушном пространстве левобережной Херсонщины", - сказал он.

При этом Коваленко назвал ракету, которая "идеально подходит для охоты за российскими самолетами" и поможет установить контроль над воздушным пространством на юге, правда с определенными нюансами.

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"У партнеров лучшая ракета этого класса - AIM-120 AMRAAM, которая имеет расстояние полета более 100 километров… Именно эта модификация ракеты является максимально эффективной. И здесь, внимание - с AWACS в комбинации. Если мы будем получать соответствующую поддержку наших F-16, даже из воздушного пространства в Румынии или над Черным морем, то фактически это будет достаточно серьезная поддержка, особенно Южного плацдарма левобережной Херсонщины, где мы можем установить полный контроль над воздушным пространством", - заявил эксперт.

F-16 для Украины - актуальное

Напомним, ранее УНИАН писал, что украинские пилоты уже летают в небе на многоцелевых истребителях F-16 с инструкторами. Они "нарабатывают" необходимое количество часов.

Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, украинские партнеры "очень-очень конфиденциально" обучают наших пилотов, поэтому информация о ходе тренировок не обнародуется.

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