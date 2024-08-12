Для чего именно ВСУ ввели в бой Wiesent, пока неясно.

Украинские военные продолжают операцию в Курской области РФ. ВСУ применили там немецкий инженерный танк, пишет Bild.

Так, на одном из видео из Курской области засветился инженерный танк Wiesent на базе танка Leopard 1 с символикой украинской армии. Как отметил аналитик Bild по открытым данным Юлиан Репке, Германия поставила Украине несколько таких машин.

"Инженерные или саперные танки используют для прорыва оборонных линий противника или создания собственных. Для чего именно ВСУ ввели в бой Wiesent, пока неясно", – говорится в сообщении.

Ранее в сети также публиковали видео применения ВСУ в Курской области немецких БМП Marder. В Минобороны страны-агрессора России заявляли, что их якобы уничтожили беспилотниками.

Операция ВСУ в Курской области

Утром 6 августа стало известно о прорыве границы с Курской областью. 12 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что сейчас под контролем Украины находится уже около 1000 квадратных километров территории Российской Федерации.

В сети также опубликовали видео украинских военных в Судже Курской области. Город – под полным контролем ВСУ.

Ранее власти РФ признали, что украинские военные контролируют уже 28 населенных пунктов Курской области. Однако, по данным аналитиков, на самом деле это число куда больше – речь о более 40 населенных пунктах.

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