У украинской разведки могла быть информация об ослаблении ПВО вблизи Москвы.

Выросли украинские возможности по запуску БПЛА, поэтому возобновлены атаки по Москве и области, где сосредоточено большое количество военных целей. Об этом сказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона, комментируя атаку беспилотников по Москве в ночь на 21 августа.

Он отметил, что на территории российской столицы и области есть много предприятий оборонно-промышленного комплекса. "Думаю, что целей очень много", - подчеркнул эксперт.

Мусиенко отмечает, что возобновление атак связано с тем, что уровень украинских возможностей растет до такого уровня, когда атаки на Москву могут становиться еще более эффективными, чем год или полтора года назад. По его словам, сейчас в Украине есть такое количество дронов, что она может запускать их в большом количестве по цели, понимая, что даже если часть будет сбита ПВО, то остальные все-таки попадут в объекты.

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Мусиенко отмечает, что украинские возможности выросли. "За прошлый месяц было использовано более 500 дронов Силами обороны по территории РФ, а в августе будет еще больше. А Россия еще не нарастила пока свои возможности до показателей Украины. И этот уровень украинских возможностей позволяет уже атаковать Москву, чтобы достигать целей", - подчеркнул эксперт. При этом напомнил, что Москва, в отличие от других регионов, хорошо прикрыта системами ПВО. "Хотя я не исключаю, что у нашей разведки появились определенные сообщения, что некоторые системы и средства россияне могли передислоцировать в другие места. И появилось определенное окно возможностей", - сказал Мусиенко.

Украинские беспилотники атаковали пять областей РФ - что известно

Российские власти заявили, что в ночь на 21 августа была одна из самых масштабных атак БПЛА на объекты Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram написал об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье. Отмечает, что якобы сбито 10 БПЛА. "Это была одна из самых масштабных атак на Москву с помощью беспилотников за все время", _ отмечает Собянин.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 августа атаки беспилотников и ракет зафиксировали минимум в пяти регионах России.

Кроме Москвы и области, БПЛА зафиксировали над Брянской и Тульской областями РФ. Губернатор Брянщины Александр Богомаз заявил об уничтожении 23 дронов. На сайте министерства по региональной безопасности указано о сбитии двух беспилотников над Тульской областью.

Тем временем глава Ростовской области Василий Голубев пишет о ракетной атаке - на западе региона якобы сбили одну цель.

Во всех случаях россияне утверждали, что нет ни жертв, ни разрушений.

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