Для Минобороны Германии вопрос законности украинской операции в Курской области РФ не стоит, подчеркнул спикер.

Предоставленное Германией оружие становится собственностью Украины с момента передачи украинской стороне. Оно может использоваться так, как посчитает нужным Киев, заявил представитель Министерства обороны ФРГ Арно Коллац.

Во время брифинга он отметил, что для Минобороны Германии вопрос законности украинской операции в Курской области РФ не стоит, поскольку международным правом предусмотрена возможность ведения военных действий на территории страны-агрессора ради защиты собственного государства. Поэтому каких-то условий для использования переданного Берлином оружия не предусмотрено.

"После того, как оружие из Германии было передано в распоряжение Украины, оно уже принадлежит Украине, это – украинское оружие... Нет никаких препятствий, следовательно, Украина свободна в выборе возможностей", – пояснил он. Видео дня

При этом Коллац отметил, что Украина должна придерживаться норм международного права.

В то же время, говоря об использовании дальнобойного оружия, спикер сказал, что это политический вопрос, но в данном случае о таком речь не идет.

Использование западного оружия под Курском: последние новости

Украинские военные продолжают операцию в Курской области РФ. ВСУ применили там немецкий инженерный танк. На одном из видео засветился инженерный танк Wiesent на базе танка Leopard 1 с символикой украинской армии. По данным аналитика Bild Юлиана Репке, всего было передано несколько таких машин.

Ранее Forbes писало, что к Курской операции присоединилась одна из самых хорошо оснащенных и быстрых украинских бригад - 80-я десантно-штурмовая бригада. На кадрах из сети видно, как танк Т-64БВ или Т-80БВ, саперная машина УР-77, инженерная машина ИМР-2, а также БТР-80 и проезжают мимо украинской минометной бригады. Также на них засветились колесные бронетранспортеры Stryker американского производства.

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