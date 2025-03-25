Ранее Украина уже использовала тренировочный Як-52 для уничтожения российских дронов.

Еще один "истребитель" в стиле времен Первой мировой начал действовать в небе над Украиной. На выложенные в сеть снимки обратил внимание Forbes.

"Это как минимум второй Як-52, который охотится на беспилотники над Украиной", - отмечают в издании.

На кадрах с российского беспилотника можно видеть ярко разрисованный украинский Як-52. Судя по ним, самолет используют как "платформу" для сбивания БПЛА из стрелкового оружия.

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Як-52 на фронте - главные новости

Напомним, в прошлом году УНИАН писал, что Силы обороны сбивают российские БПЛА, используя тренировочные Як-52. Один из таких "истребителей" попал на камеру беспилотника Zala.

В июне 2024-го в открытый доступ выложили кадры, на основе которых можно сделать вывод, что экипаж Як-52 уничтожил на тот момент шесть БПЛА "Орлан-10" и по крайней мере несколько дронов Zala.

Также сообщалось, что россиянам "очень надоел" маленький самолет, который ведет успешные воздушные бои с российскими БПЛА, однако они ничего не могут с ним сделать, ведь поразить ракетами маленькую цель на большом расстоянии довольно сложно.

"И даже если вы повредите Як-52, скажем, протаранив его беспилотником, экипаж все равно сможет посадить самолет", - отмечали западные специалисты.

Як-52 - справка

Як-52 является советским спортивно-тренировочным самолетом, который был одной из основных учебно-тренировочных крылатых машин СССР для первичной подготовки летного состава.

Свой первый полет Як-52 совершил в 1974 году. За все годы построили более 1700 таких машин.

Стоит сказать, что в 80-е на базе Як-52 разработали "настоящий" боевой самолет - легкий ударный Як-52Б. Он был вооружен двумя блоками неуправляемый авиационный ракет УБ-32.

Также сообщалось, что россияне хотят создать Як-52Б2, предназначенный для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Машину планируют использовать для противодействия как разведывательным, так и ударным БПЛА.

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