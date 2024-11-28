Самолет стоимостью не более нескольких сотен долларов за час полета, является эффективным способом сбивать беспилотники.

После четырехмесячного отсутствия украинский винтовой самолет, уничтожающий дроны в стиле Первой мировой войны, может снова оказаться в строю над Одессой. Об этом пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Акс.

Сообщается,что учебный самолет Як-52 с поршневым двигателем, советский пережиток 1970-х годов, вернулся в небо над портовым городом на Черном море, чтобы преследовать российские разведывательные беспилотники.

"Пилот на переднем сиденье и, предположительно, вооруженный дробовиком стрелок на заднем сиденье - израсходовал 1000 литров топлива и был вынужден приземлиться для получения дополнительного топлива в середине боя", - рассказал "Кале", украинский моряк в Одессе.

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За пять часов маневрирования Як-52, как сообщается, сбил по меньшей мере один беспилотник "Орлан". Отмечатся, что самолет, стоимостью не более нескольких сотен долларов за час полета, является эффективным способом сбивать беспилотники, которые сами по себе стоят около 100 000 долларов.

"Официального подтверждения возвращения Як-52 в полет нет с тех пор, как самолет в последний раз появился над Одессой в июле. Но, с другой стороны, никогда не было официальной информации о смелых патрулях Як-52 над портовым городом", - пишет аналитик.

По его мнению странно то, что Як-52, как сообщается, сжег 1000 литров топлива во время своего предполагаемого длительного полета над Одессой во вторник. Самая вместительная версия учебного самолета Яковлева имеет максимальную топливную емкость 280 литров.

"Если украинские летчики действительно сожгли около трех полных заправок топлива, возвращаясь на базу по крайней мере дважды для дозаправки, они, должно быть, летали на полной скорости - набирая высоту, пикируя и поворачивая - чтобы навести прицел на "Орланы", - написал Акс.

Как Як-52 сбивает дроны РФ

За три месяца, начиная с мая, поршневой самолет сбил не менее 10 российских беспилотников. Поклонники этого штурмовика публиковали видео и фотографии Як-52 в действии и на земле. Растущее количество отметок о сбитых самолетах на борту старого учебного самолета говорило о его эффективности в качестве охотника за беспилотниками.

того, как Як-52 стал всемирно известным этим летом, российские силы, по-видимому, попытались уничтожить самолет, запустив ракеты по тому, что могло быть его базовым аэродромом еще в июле. Последующее исчезновение Як-52 из социальных сетей, по-видимому, подразумевало, что самолет был сильно поврежден и ремонтировался осенью.

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