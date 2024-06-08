Отрабатывается эта концепция "охотников" на БПЛА с 2022 года, отметил эксперт.

ВСУ успешно применяют поршневые учебно-тренировочные самолеты Як-52 для уничтожения российских дронов. Один из таких боевых вылетов попал на камеру вражеского беспилотника Zala, по которому отрабатывали украинские бойцы. В сети публикуют часть записи.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко напомнил, что поршневые Як-52 работают по российским разведывательным БПЛА "Орлан-10", ZALA, Supercam и прочим, в том числе в Одесской области.

"С учетом того, что сам Як-52 не имеет возможности нести полноценное вооружение для уничтожения воздушных целей, функции стрелка выполняет пассажир на месте летчика-инструктора, - отметил эксперт. - Эффективность работы этого экипажа крайне высокая, и российские войска даже устроили охоту за пилотом и стрелком, как и самим бортом. Несколько ударов по Одессе были осуществлены с целью уничтожения именно этого самолета и его пилота. И если уже совсем честным быть, открываем карты, отрабатывается эта концепция "охотников" на БПЛА с 2022 года и поскольку мне она известна была давно, я регулярно ратовал за пополнение авиапарка ВС ВСУ чем-то посерьезнее поршневого Як-52, например, тем же турбо-винтовым SuperTucano и им подобных".

По словам, Коваленко, данная концепция уничтожения разведывательных БПЛА посредством легкой авиации действенна в ряде областей и областных центров, например, в Днепре: "Но в Днепре она, при всех имеющихся возможностях, так и не реализована".

Ранее сообщалось, как в Одессе "Орлан-10" уничтожили с тренировочного Як-52. Аналитики отмечали, что факт их применения говорит о нехватке зенитных систем и ракет, который только сейчас начинает исправляться благодаря разблокированию поддержки США.

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