Отмечается, что Москва минимум пять раз теряла ключевые компоненты этих комплексов.

Украина сокращает количество российских комплексов С-400. Силы Киева все чаще бьют по дорогим московским системам ПВО большой дальности расположенных во временно оккупированном Крыму.

Издание Newsweek пишет, что по данным Международного института стратегических исследований, в начале 2023 года у России было около 96 мобильных зенитно-ракетных комплексов С-400, также известных как SA-21 Growlers.

По данным голландского разведывательного агентства Oryx, Россия теряла ключевые компоненты своих батарей С-400 как минимум пять раз, в том числе командные пункты, пусковые установки и радары. Могут быть и другие потери московских запасов С-400, а в некоторых сообщениях говорилось о неуказанном ущербе системам внутри России.

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С-400 считается в целом эквивалентом американской системы ПВО Patriot и золотым стандартом российской ПВО. Это модернизированная версия московской С-300 времен "Холодной войны", которая также использовалась во время вторжения России в Украину.

Эксперты говорят, что комплекс С-400 изначально хорошо зарекомендовал себя в Украине и препятствовал способности Киева контролировать воздух, но теперь все чаще становится объектом украинских атак, которые он не может отразить.

Потеря системы С-400, хотя и относительно редкая, станет болезненным, дорогостоящим и унизительным ударом по российской ПВО. Каждая батарея С-400 стоит около 200 миллионов долларов, сообщил Сидхарт Каушал из лондонского аналитического центра Royal United Services Institute.

"Конечно, систему можно заменить, но это все равно не пустячная потеря", - сказал Каушал.

Две из зафиксированных потерь России произошли за последние 30 дней. В четверг, 14 сентября, украинские войска нанесли удар по С-400 недалеко от Евпатории. Дроны сначала атаковали радар и антенны, а затем ракеты уничтожили остальную часть системы.

23 августа Киев также уничтожил систему С-400 в западной части Крыма, в ходе атаки, в которой использовалась "совершенно новая, современная" ракета. Считается, что это намек на наземную версию украинских противокорабельных ракет "Нептун", а до начала тотальной войны в Украине в феврале 2022 года у России было пять батарей С-400 в Крыму.

С-400 является "ведущей" системой ПВО России, однако, по мнению военного эксперта Дэвида Хэмблинга, потеря Россией нескольких С-400 в последние месяцы является значительной по нескольким причинам:

С-400 "раньше выглядела хорошо, но теперь кажется уязвимой". "Выведение из строя С-400 оставляет дыры в системе ПВО, которые затем используются" украинской армией. Система С-400 связана с другими российскими системами, такими как варианты московского ракетного комплекса "Бук", а это означает, что если С-400 будет выведен из строя, это "подрывает функциональность местных систем ПВО в целом".

"С-400 показали себя номинально", — прокомментировал Ян Уильямс, заместитель директора проекта противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований. "Кажется, они боролись с ракетами Storm Shadow, но трудно дать оценку не понимая количество перехватов".

Потеря С-400 сделала российские цели в Крыму более уязвимыми для атак украинских крылатых ракет Storm Shadow, добавил Хэмблинг.

13 сентября Украина повредила российский военный корабль и подводную лодку, пришвартованные на российской Черноморской военно-морской базе в Севастополе, предположительно ракетами Storm Shadow.

После второй атаки на прошлой неделе базирующийся в Вашингтоне аналитический центр Институт изучения войны заявил, что у России, вероятно, были "тактические неудачи", которые могут "отражать более широкую системную проблему с российской противовоздушной обороной в оккупированном Крыму".

"Возможно, сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда С-400 все чаще становятся объектами нападения", — сказал Хэмблинг. Комплексные ударные операции Украины по уничтожению этих систем показывают, что они, вероятно, "представляют некоторую опасность" для Киева, добавил Уильямс.

Тем не менее, по предположению Хэмблинга, Россия, вероятно, работает над усилением своей обороны вокруг своих С-400.

"Этот тип конфликта, как правило, представляет собой битву последовательных улучшений с обеих сторон", — подытожил эксперт.

Уничтожение российской ПВО - послдение новости

Во временно оккупированном Крыму уничтожена система ПВО россяин "Триумф". Это уже вторая подобная операция СБУ. Стоимость этого комплекса оценивают в 1,2 миллиарда долларов. Предыдущая система уничтожена на мысе Тарханкут.

В свою очередь советник ОПУ Михаил Подоляк отметил, что теперь Россия пытается взять паузу в войне против Украины на 4-5 месяцев.

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