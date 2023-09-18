Количества имеющихся в РФ систем С-400 или С-300 пока недостаточно.

В российской противовоздушной и противоракетной обороне есть системные пробелы. Несмотря на то, что у врага есть такие мощные комплексы как С-300 и С-400, украинская армия наносит по позициям в тылу РФ довольно разрушительные удары.

"Все это мы можем делать благодаря тому, что использует нестандартные и "некнижные" подходы. Например, можно посмотреть на удары по аэродромам, которые были нанесены "картонными", или "деревянными" дронами. Системы ПВО не видят такие дроны, потому что они не отражают электромагнитные лучи, поэтому и на радарах их не видно", – пояснил в интервью УНИАН военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

Эксперт вспомнил недавний удар по судоремонтному заводу в оккупированном Севастополе. Хотя до сих пор неизвестно, были ли применены во время удара ракеты Storm Shadow, или все же модернизирована украинская ракета "Нептун", чисто теоретически российская ПВО должна была бы это сбить. Однако почему-то хваленое оружие РФ не справилось с этой задачей.

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"Это может свидетельствовать в том числе и о завышенных характеристиках систем С-300 и С-400, которые россияне используют. Ну, или речь все же идет о "Storm Shadow", которые сделаны с использованием стелс-технологий, то есть их очень плохо видят радары. Или были использованы, скажем так, ложные цели: то есть сначала перегрузили системы ПВО дешевыми ракетами (такие есть у нас на вооружении, их нам передавали союзники), и они были сбиты, а потом, когда россияне перезаряжали свои системы ПВО, запустили серьезную ракету типа "Storm Shadow", – предположил Нарожный.

Он отметил, что количества имеющихся в РФ систем С-400 или С-300 пока недостаточно.

"Если говорить о С-400, то их всего до 50 единиц. Если о С-300, то их гораздо больше – несколько сотен. Но даже сейчас количества таких систем недостаточно. Мы видим, что они ставят колесные ПВО на крышах зданий, потому что явно во всех регионах у них нет дальнобойных систем ПВО и ПРО. Даже если они Москву не могут нормально прикрыть, то в других регионах все гораздо хуже", – резюмировал Павел Нарожный.

Уничтожение российской ПВО

На днях во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская система ПВО "Триумф". Это произошло уже во второй раз и удалось благодаря уникальной операции Службы безопасности Украины, проведенной 14 сентября. Стоимость этого комплекса оценивают в 1,2 млрд долларов. Ранее такая система была уничтожена на мысе Тарханкут.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после уничтожения системы "Триумф" РФ пытается получить паузу в ведении войны против Украины на 4-5 месяцев.

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