Первые образцы ракет для тестов поступят до конца 2024 года.

Украина до конца текущего года получит для испытаний ракеты противовоздушной обороны эстонской оборонной компании Frankenburg Technology. Как сообщает сайт Минобороны, об этом шла речь на встрече в Киеве заместителя министра обороны Украины бригадного генерала Анатолия Клочко с руководством указанной компании.

В частности, ракеты, которые испытает Украина, предназначены прежде всего для противодействия БПЛА и способны сбивать цели на высоте до 2 км.

"Наша цель - помочь Украине выиграть эту войну. Для этого предлагаем образец новой недорогой ракеты для сбивания воздушных целей, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов", - сказал исполнительный директор Frankenburg Technology Кусти Салм.

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Он добавил, что в случае успешных испытаний и согласия на дальнейшее использование, производство этих ракет может быть организовано в Украине.

Также, стороны предварительно договорились, что следующим шагом может быть согласование формата финансирования производства ракет.

В свою очередь, заместитель министра обороны Анатолий Клочко отметил, что для Украины чрезвычайно важно иметь как можно более широкий арсенал ракетного вооружения для отражения российской агрессии.

Он призвал иностранных производителей такого оружия предоставлять его в Украине и испытывать в боевых условиях.

"Мы открыты для сотрудничества и готовы к использованию различных образцов современного вооружения", - сказал заместитель министра.

Украина создала дроны против "Шахедов"

Как сообщал УНИАН, Украина создала новые специализированные зенитные дроны, которые предназначены для борьбы с вражескими беспилотниками, в частности с "шахедами". Они должны стать экономически выгодными средствами для уничтожения таких целей.

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