По словам эксперта, они могут быть запасным вариантом в качестве носителей ракет Storm Shadow и усилить нашу ПВО.

Французские истребители Mirage 2000-5, которые уже вскоре может получить Украина, в основном будут выполнять две функции, одна из них - усиление нашей противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил эксперт по авиации Валерий Романенко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

"По Mirage - это самолеты, которые в основном будут выполнять две функции", - сказал он.

В первую очередь, как пояснил эксперт, истребители могут быть запасным вариантом в качестве носителей ракет Storm Shadow.

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"Эти истребители специально были переоборудованы под носители ракет. Второй вариант - они усилят нашу противовоздушную оборону. Но с этим надо быть осторожно, ведь мы используем и наши самолеты, и F-16. И вообще истребителям лучше не действовать в тех зонах, где работают зенитно-ракетные комплексы (ЗРК). Надо нарезать отдельно одним, отдельно другим. Поэтому, я не думаю, что они будут в первую очередь использоваться как истребители ПВО. Хотя, они могут выполнять много функций, они могут сбрасывать крылатые бомбы, те же французские AASM Hammer, и запускать антирадарные ракеты для обеспечения прорыва вражеской ПВО", - объяснил Романенко.

Mirage 2000 для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, в начале лета 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении передать Украине истребители Mirage 2000. Предполагалось, что в первой партии Франция должна передать шесть истребителей.

Уже в конце года стало известно, что украинские пилоты закончили подготовку на истребителях Mirage 2000-5F.

В свою очередь 28 января глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что французские самолеты Mirage 2000-5 появятся в Украине уже в ближайшее время - до конца первого квартала этого года.

"Вскоре над Украиной будут летать французские "Миражи", - отметил он.

По словам Барро, самолеты появятся в Украине до конца первого квартала, как заявлял Макрон.

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