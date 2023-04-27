В НАТО уверены, что поддержка партнеров поможет Украине деоккупировать свои территории.

Союзники НАТО и партнеры предоставили Украине беспрецедентную военную помощь, включая бронетехнику, танки и боеприпасы.

Прро это на брифинге заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, подытоживая объемы переданного Украине оружия в рамках формата "Рамштайн", передает "ЕП".

"В целом через контактную группу во главе с США союзники НАТО и партнеры оказали Украине беспрецедентную помощь. Более 98% боевых машин, обещанных Украине, уже доставлены. Это означает более 1550 единиц бронетехники, 230 танков и другого оборудования, включая большое количество боеприпасов", – сообщил Столтенберг.

Кроме того, 9 новых украинских бронетанковых бригад прошли обучение и получили снаряжение при поддержке партнеров. Столтенберг уверен, что это предоставит Украине сильную позицию для дальнейшего отвоевания оккупированных территорий.

Партнеры вооружают Украину - последние новости

Союзники НАТО и партнеры оказывают Украине военную помощь с первых дней войны, постепенно разрушая собственные табу. В частности, Украина получила танки, хотя изначально в Европе и США были против. 20 апреля в Украину приезжал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. На пресс-конференции он заявил, что союзники продолжат оказывать Украине существенную военную поддержку, чтобы помочь ей одержать победу в войне.

Столтенберг также ожидает, что на летнем саммите НАТО в Вильнюсе, в присутствии президента Зеленского, будет согласован комплексный пакет помощи с еще большей поддержкой.

Впоследствии президент Владимир Зеленский анонсировал международные события, результатом которых станут дополнительные поставки оружия в Украину. Ожидается, что после накопления определенного количества неоходного вооружения ВСУ пойдут в крупное контрнаступление.

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