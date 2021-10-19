Поставка происходит в рамках выполнения соответствующего контракта.

Украина отправила в Соединенные Штаты Америки танк "Оплот". Поставка происходит в рамках выполнения контракта на изготовление и отгрузку этой боевой машины между спецэкспортером и американским заказчиком.

Об этом сообщается на сайте государственного концерна "Укроборонпром".

Так, госкомпания "Укрспецэкспорт" отгрузила заказчику танк БМ "Оплот". Танк изготовлен в современной комплектации и полностью готов к эксплуатации.

"Оплот" предназначен для поражения огнем всех видов наземных (надводных) и низколетящих на малых скоростях воздушных целей в условиях огневого противодействия противника, говорится в сообщении.

Танк "Оплот" - справка УНИАН

Танк "Оплот" - это средний танк украинского производства. Боевую машину изготавливают на заводе им. В. А. Малышева.

Выполнение боевых задач возможно в различных климатических, метеорологических и дорожных условиях в диапазоне температуры окружающей среды от -40°C до +55°C. Раньше "Оплот" в действии уже показывали на видео.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году "Оплотами" заинтересовались в Таиланде, ведь они имеют ряд преимуществ перед российскими танками.

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Автор: Виталий Саенко