Радиус, которым ВСУ могут наносить удары немецким оружием на территории России, небольшой.

Для ударов по российской армии на признанной территории РФ рассматриваются две немецкие системы вооружений - самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и бронированная ракетная система залпового огня Mars II. Об этом пишет Bild.

Отмечается, что радиус, которым ВСУ могут наносить удары немецким оружием на территории России, небольшой: максимальная зона поражения целей за рубежом составляет не более 40 километров. При этом правительство Германии не спешит передавать Киеву действительно дальнобойное оружие - такое, как крылатые ракеты Taurus (дальность поражения - 500 километров).

"Решение со стороны правительства Германии было принято сразу после того, как президент США Джо Байден объявил, что Украина может использовать переданное ей американское оружие для ударов по территории России. Правда, это, как и в случае с немецким оружием, касается только обороны Харьковской области", - отмечает издание. Видео дня

Журналисты резюмируют, что таким образом главные союзники Украины - США, Германия, Франция и Великобритания - в последние дни пришли к общему решению и согласовали новую политику в отношении западного вооружения.

Удары оружием Запада по территории РФ

Германия разрешила Украине бить по России своим оружием. Об этом сообщил Der Spiegel. По данным издания, решение является результатом недавнего усиления российских атак в приграничной зоне Харьковской области.

Ранее стало известно, что США разрешили Украине применять свои ПВО для сбивания целей над Россией. ВСУ смогут сбивать российские ракеты или истребители над территорией РФ, "если они представляют угрозу для Украины".

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