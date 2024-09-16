Над разработкой этой многоуровневой системы ПВО работали несколько турецких компаний.

Турция успешно испытала систему противовоздушной обороны SIPER-2 "Стальной купол". Она сможет уничтожать ракеты, истребители и другие цели, сообщает NTV.

Над разработкой системы SIPER-2 работали турецкие компании Aselsan, Roketsan и Tübitak SAGE. Она состоит из нескольких компонентов: зенитно-ракетного комплекса Sungur, системы ПВО дальнего радиуса действия SIPER и лазерной установки.

Кроме того, "Стальной купол" оборудован системой идентификации целей "свой-чужой" и имеет возможность одновременного запуска ракет с восьми пусковых установок, каждая из которых вмещает по шесть ракет.

Видео дня

Ожидается, что SIPER-2 сможет уничтожать крылатые ракеты, истребители, ракеты класса "воздух-земля", беспилотники, а в будущем также и баллистические цели. Первая такая система должна быть введена в эксплуатацию в турецкой армии до конца этого года.

Что известно о "Стальном куполе"

Летом 2024 года Турция объявила о плане создать собственную многоуровневую систему ПВО под названием "Стальной купол". Она должна стать конкурентом известному израильскому "Железному куполу".

Новая система ПВО и ПРО будет сетецентрическим комплексом с функцией искусственного интеллекта. Согласно замыслу, комплекс будет защищать все воздушное пространство страны от угроз "на очень малых и очень больших высотах" и "на очень малых и больших расстояниях".

Вас также могут заинтересовать новости: