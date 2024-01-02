Политик призвал ускорить помощь Украине.

Депутат Бундестага от партии "Зеленых" Себастьян Шефер заявил, что у ВСУ осталось лишь несколько пригодных для боя танков Leopard 2A6, которые Украина получила от Германии.

Политик призывает Берлин поспешить с шагами, которые ускорят ремонт парка немецких танков в руках ВСУ и восстановят их боеспособность, пишет Der Spiegel.

"К сожалению, Украина все еще может использовать лишь очень небольшое количество боевых танков, которые были переданы", - заявил Шефер, который является экспертом по вопросам оборонного бюджета, в своем обращении к компаниям Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann

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По словам представителей ремонтной мастерской в Литве, сейчас ремонт длится очень долго, поскольку им не хватает нужных запчастей. Шефер вместе с министром обороны Борисом Писториусом посетил этот завод перед Рождеством. В своих письмах к оборонным компаниям, депутат отмечает, что существует "насущная потребность принять меры" для быстрого улучшения ситуации с запчастями.

Он рассказал, что украинские военные пытались сами отремонтировать танки, но это привело лишь к еще большему повреждению. В связи с этим, добавляет Шефер, нужно выяснить, можно ли предотвратить возникновение таких ситуаций путем лучшей подготовки механиков или предоставления дополнительных инструкций. Кроме того, необходимо установить, можно ли проводить ремонты непосредственно в Украине.

Танки Leopard - последние новости

Как известно, Украина получила всего 21 танк Leopard 2A6 немецкого производства: 18 из Германии и три из Португалии. Их приняли на вооружение в октябре прошлого года.

СМИ писали, что танки Leopard 2A6, которые Украина получила в начале этого года, возможно, будут единственными, которые она когда-либо получит. Forbes предполагает, что украинские бригады вынуждены меняться танками.

Также отмечалось, что Украина перевооружается до 2024 года новыми бригадами и старыми танками.

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